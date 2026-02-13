Dünyada elektrikli araç satışları yılın ilk ayında geriledi

Dünyanın geri kalanında ise elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 92 artarak 190 bin oldu. Güney Kore, Brezilya ve Tayland'daki satışlarda görülen büyüme dikkati çekti.

Avrupa'da elektrikli araç satışları ocakta yıllık bazda yüzde 24 yükselerek 320 bine ulaşmasına rağmen önceki aya göre yüzde 33 geriledi. Avrupa elektrikli araç pazarında 2025'te görülen büyüme ivmesi devam ederken Avrupa elektrikli araç pazarındaki sübvansiyonlar 12 ay öncesine göre değişti.

İngiltere, Almanya ve Fransa kısa süre önce sübvansiyon programlarını yeniden başlatan ülkeler olarak öne çıktı ve bu ülkelerdeki satışlarda sırasıyla yüzde 14, yüzde 25 ve yüzde 41'lik yıllık büyüme oranları kaydetti.

Öte yandan, Norveç'te satışlar yıllık bazda yüzde 71 ve Hollanda'da yüzde 28 geriledi.

- "2026'ya tanınmaz bir başlangıç"

Benchmark Mineral Intelligence bünyesindeki Rho Motion'ın Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli araç pazarının bu yıla 2025'e kıyasla "tanınmaz bir başlangıç" yaptığını belirtti.

Çin'de elektrikli araçlara yönelik iki önemli değişikliğe dikkati çeken Lester, şu bilgileri paylaştı: