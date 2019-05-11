Dünyada büyük yankı uyandırdı! Benimle Söyle başlıyor!
Dünyada büyük yankı uyandıran “All Together Now”, Türkiye’de “Benimle Söyle” adıyla bu akşam Kanal D'de başlıyor.
Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın yaptığı şarkı yarışması, 100 kişilik jürisiyle bu akşam ekranlara geliyor. Birbirinden değerli jüri üyelerine ise Birce Akalay kaptanlık yapacak. Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, dünyanın en yeni ve popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de “Benimle Söyle” adıyla Kanal D ekranında olacak.
Program, yarışmacının şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşısındaki 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.
Her bölümde 10 yarışmacı, jüriyi ayağa kaldırmaya ve kendisine eşlik ettirmeye çalışacak. Gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.
Dansçılardan ramazan davulcusuna, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik jüri, müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşacak.