Dünyada büyük yankı uyandırdı! Benimle Söyle başlıyor!



Her bölümde 10 yarışmacı, jüriyi ayağa kaldırmaya ve kendisine eşlik ettirmeye çalışacak. Gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.