Dünyada büyük merak konusu olmuştu! Monolitin sırrı çözüldü
Önce Amerika, ardından birçok Avrupa ülkesinde ortaya çıkan metal sütunun (Monolit) üzerindeki gizem perdesi kalktı.
ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından 18 Kasım’da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit, tüm dünyanın ilgisini çekmişti.
Bununla birlikte adeta, "2001: A Space Odyssey" filminden fırlamış gibi görünen yapının kim tarafından ne zaman çöle yerleştirildiğine ilşkin araştırmalar sürerken, Utah Eyalet Arazisi Bürosu (BLM) gizemli nesnenin ortadan kaybolduğunu açıklamıştı.
Utah’taki monolitin yok olmasının ardından geçen kısa süre içinde ABD’nin California eyaletinde iki tane, Romanya’da ise bir tane daha monolit bulunmuştu.
California eyaletindeki Atascadero kasabasında yer alan Pine Dağı’ndaki monoliti bir grup sanatçı sahiplenmesine rağmen, yedi ülkede ortaya çıkan diğer monolitlerin kimler tarafından yapıldığı büyük merak konusu olmuştu.