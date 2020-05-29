Dünyada bir ilk! Taraftarlar videokonferans ile maçta
Mart ayında askıya alınan Danimarka Süper Ligi bu hafta yeniden başladı. Aarhus Kulübü, boş stadyumu seyircisiz bırakmadı ve Zoom üzerinden taraftarlar stadyuma bağlandı.
Corona virüs nedeniyle askıya alınan birçok Avrupa liginde futbola geri dönülürken maçların seyircisiz oynanmasına karşı Danimarka'da ilginç bir yöntem kullanıldı.
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Daha önce dünyada birçok takım seyircisiz maçları karton taraftarlarla donatırken Danimarka ekiplerinden Aarhus, teknolojiyi de kullanarak taraftarları canlı yayınla stadyuma bağladı.
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Zoom programı üzerinden stadyumdaki dev ekranlara yansıtılan ve canlı yayına katılan taraftarlar bir yandan da evden maçı izledi.
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10 bin taraftarın katılabileceği stadyum yayınında boş tribünler videokonferans yoluyla doldurulurken karşılaşmada Aarhus, Randers ile 1-1 berabere kaldı.
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