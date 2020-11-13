Dünyada bir ilk Maldivler'de 2021 boyunca sınırsız kalabilirsiniz! Tek bir şartı var
Maldivler pandemiye karşı aldığı çözümle son günlerde çok konuşuluyor. CNN International'ın haberine göre 2021 boyunca Maldivler'de kalabilirsiniz. Ancak tek bir şartı var.
Maldivler'deki yetişkinlere özel Anantara Veli pandemiye çözüm olarak bir plan sundu. Gezginler için sınırsız kalım sağlayacak bu planda aynı zamanda sınırsız yemek de mevcut.
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Bu kampanya özel ada mülkünde iki kişilik bir su üstü bungalovun 2021 boyunca sınırsız kullanım için kullanımını, havaalanı transferlerini ve yemeği içeriyor.
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Ancak bu kalım planı için 30 bin dolar ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında özel adada kalmanız için başka herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Bu aynı zamanda turist sadakat programını da kapsıyor.
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Bu fiyat etiketi kuşkusuz yüksek olsa da, dünyanın birçok yerinde kalıcı bir tatil evinin maliyetinden daha az.
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