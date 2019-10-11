Dünyada bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda uygulanıyor

Dünyada ilk kez uygulanıyor

"Bu bağlamda havalimanı ilk açıldığı günden itibaren özellikle arındırılmış bölgede Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini, denizi, kumu, güneşi ile ilgili çok yoğun bir tanıtıma başladık. Bunun iç hatta okumayı seven, havalimanındaki vaktini okuyarak değerlendirmek isteyen yolcularımıza bir değer katmak için dünyada ilk kez uygulanan kütüphane konsepti ile devam ediyoruz."