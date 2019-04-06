Dünya'da bir ilk arılar gözünde yuva yaptı!

Tayvan'da çok ilginç bir tıbbi vaka yaşandı. Bir kadının göz çukurunda ancak mikroskopla görülebilecek dört küçük arı bulundu. Dünyada ilk defa görülen bu vaka doktorları bile şoke etti. Arıların 3 milimetre uzunuluğunda olduğu açıklanırken kadının göz çukuruna ise nasıl girdiğini duyunca şoke olacaksınız.