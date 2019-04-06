Dünya'da bir ilk arılar gözünde yuva yaptı!
Tayvan'ın güneyindeki Pingtung ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Bayan He'nin göz çukurunda 4 tane canlı arı bulundu. Arılar ise bakın nasıl oraya yerleşmiş!
Tayvan'da çok ilginç bir tıbbi vaka yaşandı. Bir kadının göz çukurunda ancak mikroskopla görülebilecek dört küçük arı bulundu. Dünyada ilk defa görülen bu vaka doktorları bile şoke etti. Arıların 3 milimetre uzunuluğunda olduğu açıklanırken kadının göz çukuruna ise nasıl girdiğini duyunca şoke olacaksınız.
İsmi Bayan He olarak açıklanan 20 yaşlarındaki kadın, bir mezarlığı ziyaret ettikten sonra eve
döndüğünde bir andan gözünden yaşlar gelmeye başladı. Aniden terlemeye de başlayan kadın hemen hastaneye kaldırıldım.
Genç kadın Tayvan'ın güneyindeki Pingtung ilçesindeki Fooyin Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Yapılan muayene sonrası ise kadının gözüne yerleşmiş 4 tane yaklaşık 0.12 inç büyüklüğünde arı bulundu.
20 yaşındaki kadının gözünde ancak mikroskopla görülebilen arıların ise 3 milimetre uzunluğunda olduğu açıklandı. Arıların ise genç kadının göz çukuruna mezarlık sırasında yanlışlıkla girdiği açıklandı.