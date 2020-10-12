Dünyada binlerce kişi koronaya yakalanmak istiyor! On binlerce kişi sıraya girdi
Dünya genelinde binlerce kişi corona kontrollü bir ortamda virüse yakalanmak için gönüllü oldu.
İlk olarak Çin'de görülen SARS benzeri yeni tip corona virüs, küresel bir salgına dönüştü. Dünya üzerinde milyonlarca insan corona virüse yakalanmamak için önlem alıyor.
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Ancak internet ortamında kurulan 1 Day Sooner (1 gün daha erken) hareketi bir an önce corona virüse yakalanmak isteyen gönüllülerden oluşuyor.
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Salgının dördüncü ayında kurulan harekete şimdiye kadar 166 ülkeden 38 binden fazla kişi katıldı.
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Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bu hareketin temel amacı aşı çalışmalarında gönüllü olmak ve kontrollü bir ortamda corona virüs salgınına yakalanmak.
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