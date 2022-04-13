Dünyada bile çok nadir bulunuyor! Silivri'de Beyaz Bengal kaplanı bulundu

10 binde bir ihtimal : Mavi gözleri ve beyaz tüyleriyle görenlerin bir anda ilgisini çeken kaplanın ayrı bir cinse ait olmadığını ifade eden Sanlı, "Bunlar doğada çok ender bulunan hayvanlar. 10 bin yavrudan bir tane çıkıyor. Bengal kaplanlarının toplam nüfusunun Hindistan'da 5 bin civarında olduğunu düşünürseniz 10 binde bir yavru demek neredeyse imkansız gibi bir şey. Çok çok ender bulunan bir hayvan." diye konuştu.