Dünyada bile çok nadir bulunuyor! Silivri'de Beyaz Bengal kaplanı bulundu
Dünya üzerinde beyaz Bengal kaplanı çok nadir bulunuyor. İşte o nadir kaplanlardan biri Silivri'de baskına giden ekiplerin önüne çıktı. Koruma altına alınan beyaz Bengal Kaplanı'ndan Türkiye'de hayvanat bahçelerinde bile bulunmuyor.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleriyle Silivri Ortaköy Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.S'nin villasında arama yaptı. Villada, evde beslenmesi yasak olan ve dünyada çok az sayıda bulunan 4 aylık albino Bengal kaplanı yavrusu ile makak maymunu bulundu. Ev sahibi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, hayvanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.
Dünyada bile çok ender bulunuyor : AA ekibi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecek olan hayvanları, nakil işlemleri süresince geçici olarak misafir edildikleri Polonezköy Hayvan Parkı'nda görüntüledi. Özel bir kafeste tutulan ve özenle ilgilenilen hayvanları ağırlayan Polonezköy Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı yetkilisi Cem Sanlı, ilk kez albino Bengal kaplanı gördüğünü söyledi.
10 binde bir ihtimal : Mavi gözleri ve beyaz tüyleriyle görenlerin bir anda ilgisini çeken kaplanın ayrı bir cinse ait olmadığını ifade eden Sanlı, "Bunlar doğada çok ender bulunan hayvanlar. 10 bin yavrudan bir tane çıkıyor. Bengal kaplanlarının toplam nüfusunun Hindistan'da 5 bin civarında olduğunu düşünürseniz 10 binde bir yavru demek neredeyse imkansız gibi bir şey. Çok çok ender bulunan bir hayvan." diye konuştu.
Tahminen 4-5 aylık : Gaziantep'teki hayvanat bahçesinin vahşi hayvanlar konusunda daha ihtisaslı olduğunu belirten Sanlı, şunları kaydetti:
*"Şunu söyleyebilirim ki bu hayvanı çok ufakken beslemişler. Annesinden erken ayrıldığı için bazı sağlık sıkıntıları çıkacaktır. Tahminen 4-5 aylıktır. Ben hayatımda hiç görmemiştim beyaz kaplan.