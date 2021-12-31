Dünyada 2022'ye ilk o ülkeler girdi! Yeni yılda renkli görüntüler
Dünya genelinde yeni yıl heyecanı yaşanırken artık 2022 yılı için geri sayım başladı. Dünya genelinde Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji gibi ülkeler 2022 yılına girerken yeni yıl büyük bir coşkuyla karşılandı..
Dünyada yılbaşı, ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı.
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Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2022'ye "merhaba" dedi. Avustralya 2022'ye görkemli havai fişek gösterisiyle merhaba dedi..
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Avustralya, 2022 yılına TSİ 16.00'da girdi. Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlanırken, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü.
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Geri sayım sonrasında izleyenlere görsel bir şölen yaşatan gösteriler, bu yıl da Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşti..
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