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Dünyada 2022'ye ilk o ülkeler girdi! Yeni yılda renkli görüntüler

Dünyada 2022'ye ilk o ülkeler girdi! Yeni yılda renkli görüntüler

Dünya genelinde yeni yıl heyecanı yaşanırken artık 2022 yılı için geri sayım başladı. Dünya genelinde Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji gibi ülkeler 2022 yılına girerken yeni yıl büyük bir coşkuyla karşılandı..

Dünyada 2022'ye ilk o ülkeler girdi! Yeni yılda renkli görüntüler

Dünyada yılbaşı, ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı.

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Dünyada 2022'ye ilk o ülkeler girdi! Yeni yılda renkli görüntüler

 Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2022'ye "merhaba" dedi. Avustralya 2022'ye görkemli havai fişek gösterisiyle merhaba dedi..

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Dünyada 2022'ye ilk o ülkeler girdi! Yeni yılda renkli görüntüler

Avustralya, 2022 yılına TSİ 16.00'da girdi. Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlanırken, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. 

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Dünyada 2022'ye ilk o ülkeler girdi! Yeni yılda renkli görüntüler

Geri sayım sonrasında izleyenlere görsel bir şölen yaşatan gösteriler, bu yıl da Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşti..

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