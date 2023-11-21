Dünyada 13 adet bulunan araç mahkemelik oldu! İşadamından site yönetimine dava: Emsal olabilir
Libyalı işadamı Ahmet İ., Şişli Bomonti'deki bir rezidansta yaşıyordu. Dünyada 13 adet bulunan kişiye özel olarak üretilen Rolls Royse marka 50 milyonluk lüks aracını sitenin kapalı otoparkına çeken Ahmet İ., seyahate çıktı. Dönüşte aracında kimyasal lekelerin, ezik ve çiziklerin olduğunu gören işadamı durumu site yönetimine bildirdi. Ancak yönetim, otoparkta kamera bulunmadığını belirterek sorumluluğu kabul etmedi. İşadamı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Dünyada kişiye özel olarak üretilen ve 13 adet bulunan Rolls Royse marka aracını İstanbul Şişli'de bulunan Bomonti Rezidansın otoparkına bırakan iş adamı yurtdışı seyahati sonrası aracının kapı kısmında ezik ve çiziklerle karşılaştı. Ahmet İ., isimli iş adamı Bomonti Rezidansta ikamet ediyordu. Libyalı iş adamı yurtdışı seyahatine çıkmadan önce sitenin yönetimine lüks aracını otoparka koyacağını herhangi bir güvenlik riski olup olmayacağını sordu.
Lüks aracını sitenin otoparkına bıraktı
Sabah'ın haberine göre, site yönetimi site sakinlerinin araçlarını otoparka koyduklarını herhangi bir zarar görmediklerini ancak kamera bulunmadığını söyledi. Aracını otoparka bırakan iş adamı 2 aylığına yurtdışına seyahate çıktı. Seyahat ikametine gelen iş adamı aracını kontrol etmek için otoparka indi ancak gördükleri karşısında şoke oldu.
50 milyonluk araçta çizik ve eziklerle karşılaştı
Otoparkta bulunan lüks aracını kontrol eden Ahmet İ., aracın sol arka kapısında ve camında kimyasal lekelerin bulunduğunu tespit etti. Yine aynı kapıda ezik ve çiziklerin bulunduğunu gören iş adamı durumu site yönetimine bildirdi. Yönetim araçta bulunan hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmedi.
Araçtaki hasar bedelini site yönetiminden istedi
Aracında bulunan hasarlardan site yönetimini sorumlu tutan Ahmet İ., Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hasar tespitinin yapılarak site yönetiminin ödemesini talep etti.