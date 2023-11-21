Dünyada 13 adet bulunan araç mahkemelik oldu! İşadamından site yönetimine dava: Emsal olabilir

Lüks aracını sitenin otoparkına bıraktı

Sabah'ın haberine göre, site yönetimi site sakinlerinin araçlarını otoparka koyduklarını herhangi bir zarar görmediklerini ancak kamera bulunmadığını söyledi. Aracını otoparka bırakan iş adamı 2 aylığına yurtdışına seyahate çıktı. Seyahat ikametine gelen iş adamı aracını kontrol etmek için otoparka indi ancak gördükleri karşısında şoke oldu.