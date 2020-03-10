Dünyaca ünlü yıldız Madonna'ya Coronavirüs şoku! Konserlerini iptal etti
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Paris'te vereceği konseri Corona virüs önlemleri sebebiyle iptal etti. Grammy ödüllü şarkıcı Ciara da 19 Mart’ta Teksas’ta vereceği konserini ileri bir tarihe aldığını duyurdu. Dünyanın en büyük festivallerinden Coachella ise ekim ayına ertelendi.
Ünlü şarkıcı Madonna, Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs salgınından dolayı alınan önlemler nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirmeye hazırlandığı konserlerini iptal kararı aldığını duyurdu.
121
Reuters'dan gelen göre; Madonna'nın virüs salgını üzerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle salı ve çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'teki gösterileri iptal ettiği duyuruldu.
221
19 kişinin virüsten hayatını kaybettiği Fransa'da, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre, kapılarını kapatmıştı.
321
Üçüncü çocuğuna hamile olan Grammy ödüllü şarkıcı Ciara, 19 Mart’ta Teksas’ta vereceği konserini ileri bir tarihe aldığını belirtti.
421