Dünyaca ünlü Selena Gomez estetiği abarttı! Şarkıcı Ceylan'a benzetildi...

SELENA GOMEZ KİMDİR?

Selena Gomez, Amerikalı bir şarkıcı, oyuncu ve yapımcıdır. 22 Temmuz 1992'de ABD'nin Teksas eyaletinde doğmuştur. Genç yaşta oyunculuğa başlayan Gomez, özellikle Disney Channel'da yayımlanan Wizards of Waverly Place dizisindeki "Alex Russo" karakteriyle tanınmıştır. Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerine de başarıyla devam eden Gomez, birçok hit şarkı ve albüme imza atmıştır.