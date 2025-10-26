Dünyaca ünlü Selena Gomez estetiği abarttı! Şarkıcı Ceylan'a benzetildi...
Yeni klibindeki değişimiyle dikkat çeken Selena Gomez, sosyal medyada estetik iddialarının hedefi oldu. Pek çok kullanıcı, ünlü şarkıcının yüz hatlarını tanınmayacak kadar değiştirdiğini savunarak, "Bu artık Selena değil, Ceylan Gomez!" yorumunda bulundu.
Yeni şarkısı "In The Dark" ile müzik dünyasına hızlı bir dönüş yapan Selena Gomez, klibindeki tarzı ve yüzündeki değişimle sosyal medyada tartışma yarattı. 23 Ekim'de yayınlanan klip, kısa sürede 1,5 milyon izlenmeye ulaşırken, Gomez'in yeni imajı eleştiri oklarının hedefi oldu.
Ünlü şarkıcının yüz hatlarının belirgin şekilde değiştiğini söyleyen kullanıcılar, "Botoksu abarttı", "Yüz ifadesi tanınmaz hale gelmiş" gibi yorumlarda bulundu.
TÜRKÜCÜ CEYLAN'A BENZETİLDİ
Sosyal medya kullanıcıları ise Gomez'in son halini türkücü Ceylan'a benzeterek, "Ceylan Gomez olmuş" ve "Bu bildiğin Ceylan!" yorumları yaptı.
SELENA GOMEZ KİMDİR?
Selena Gomez, Amerikalı bir şarkıcı, oyuncu ve yapımcıdır. 22 Temmuz 1992'de ABD'nin Teksas eyaletinde doğmuştur. Genç yaşta oyunculuğa başlayan Gomez, özellikle Disney Channel'da yayımlanan Wizards of Waverly Place dizisindeki "Alex Russo" karakteriyle tanınmıştır. Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerine de başarıyla devam eden Gomez, birçok hit şarkı ve albüme imza atmıştır.