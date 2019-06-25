Dünyaca ünlü şarkıcının yaladığı lolipop rekor fiyata satışa çıktı!

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde, sahneye elinde bir lolipop ile çıkan Ariana Grande, lolipopu izleyicilere fırlatmıştı. Talihli kişi o lolipopu ne yedi ne de saklamak istedi. İşi fırsata çeviren kişi, lolipopu internette 50 bin dolara satışa çıkardı.