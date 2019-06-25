Dünyaca ünlü şarkıcının yaladığı lolipop rekor fiyata satışa çıktı!
Eski oyuncu şimdiki şarkıcı 25 yaşındaki Ariana Grande'nin daha önce yaladığı bir lolipop internet üzerinden rekor fiyata satışa çıktı.
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde, sahneye elinde bir lolipop ile çıkan Ariana Grande, lolipopu izleyicilere fırlatmıştı. Talihli kişi o lolipopu ne yedi ne de saklamak istedi. İşi fırsata çeviren kişi, lolipopu internette 50 bin dolara satışa çıkardı.
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290 bin TL: Lolipop henüz kendisine bir alıcı bulamazken, kimileri bunu yapan kişiye tepki gösterdi. 50 bin dolara satışa çıkan lolipop, Türk parasıyla yaklaşık 290 bin lira ediyor. Peki Ariana Grande kimdir?
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Ariana Grande kimdir?: 1993'te ABD'nin Florida eyaletinde dünyaya gelen Ariana Grande, profesyonel oyunculuğa, 15 yaşında Broadway'de sahne alarak başladı.
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24 yaşındaki genç oyuncu ve şarkıcı Cat Valentine karakteriyle ve yaptığı şarkılarla kısa sürede büyük kitlelere ulaştı.
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