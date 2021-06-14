Dünyaca ünlü şarkıcıdan şeytani klip: Bebek cinsiyetleri tek tek...

Türkiye'de sosyal medyada da gündeme gelmeye başlayan bu klip sosyal medyada son günlerin en tartışmalı videolarından biri haline geldi. Tepki çeken klibin hikayesi ve kurgusu ise oldukça ilginç. “Dream of tomorrow(geleceğin rüyası/hayali) adlı tanıtım filmiyle yayınlanan bu klipte bir hastaneye gelen Celine Dion, bebeklerin bulunduğu bölüme giriyor, orada sağlı sollu kız(pembe) ve erkek(mavi) bebekleri yanında getirdiği bir kimyasal toz ile üflüyor.