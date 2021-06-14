Dünyaca ünlü şarkıcıdan şeytani klip: Bebek cinsiyetleri tek tek...
Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion son klip videosu ile dünyada tepki aldı. Mayıs ayının sonuna doğru yayınlanan klip son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından oldu. Klipte bir hastaneye gelen Celine Dion, bebeklerin bulunduğu bölüme giriyor, orada sağlı sollu Kız(pembe) ve Erkek(mavi) bebekleri yanında getirdiği bir kimyasal toz ile üflüyor ve çocukların cinsiyeti değişiyor.
Türkiye'de sosyal medyada da gündeme gelmeye başlayan bu klip sosyal medyada son günlerin en tartışmalı videolarından biri haline geldi. Tepki çeken klibin hikayesi ve kurgusu ise oldukça ilginç. “Dream of tomorrow(geleceğin rüyası/hayali) adlı tanıtım filmiyle yayınlanan bu klipte bir hastaneye gelen Celine Dion, bebeklerin bulunduğu bölüme giriyor, orada sağlı sollu kız(pembe) ve erkek(mavi) bebekleri yanında getirdiği bir kimyasal toz ile üflüyor.
Bir hastaneye gelen Celine Dion, bebeklerin bulunduğu bölüme giriyor, orada sağlı sollu kız(pembe) ve erkek(mavi) bebekleri yanında getirdiği bir kimyasal toz ile üflüyor.
Klipte, arabada sıkı sıkı tuttuğu çanta üzerindeki sembol ile dikkat çeken Dion hastaneye geliyor ve kendinden emin tavırlarla hastane koridorlarından bu sıkı sıkı tuttuğu çantası ile geçiyor.
Videoda dikkat çeken bir diğer detay ise sık sık "Çocuklarımız bize ait değildir" cümlesi...