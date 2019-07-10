Dünyaca ünlü şarkıcı Suudi Arabistan konserini iptal etti! Sebebini böyle açıkladı

8 Haziran’da başlayıp 18 Temmuz’a kadar sürecek olan Cidde Festivali kapsamında etkinliğin son günü sahneye çıkması planlanan Nicki Minaj, flaş bir karar aldı. Minaj, Suudi Arabistan'daki kadın hakları ve eşcinsel LGBT topluluğuna destek amacıyla, konserini iptal ettiğini açıkldı.