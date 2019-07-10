Dünyaca ünlü şarkıcı Suudi Arabistan konserini iptal etti! Sebebini böyle açıkladı
ABD'nin ünlü rap sanatçısı Nicki Minaj, LGBT topluluğuna destek amacıyla 18 Temmuz'da gideceği Suudi Arabistan konserini iptal etti.
8 Haziran’da başlayıp 18 Temmuz’a kadar sürecek olan Cidde Festivali kapsamında etkinliğin son günü sahneye çıkması planlanan Nicki Minaj, flaş bir karar aldı. Minaj, Suudi Arabistan'daki kadın hakları ve eşcinsel LGBT topluluğuna destek amacıyla, konserini iptal ettiğini açıkldı.
Minaj, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında "Dikkatlice düşündükten sonra Cidde Dünya Festivali kapsamında planlanan konserimi gerçekleştirmeme kararı aldım." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Minaj, "Suudi Arabistan’daki hayranlarıma şomu sunmaktan başka bir şey istemezken kadın haklarına, LGBT topluluğuna ve ifade özgürlüğüne destek vermenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Reform kararının ardından değişim başlamıştı: Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkede reform kararının ardından çeşitli atılımlar gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Cidde ev sahipliğinde yapılması planlanan Dünya Festivali de bu reform çabaları kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bir organizasyon.