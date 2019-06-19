Dünyaca ünlü şarkıcı sahnede rezil oldu! Dans ederken kostümü yırtılınca...
Şarkıları Türkiye'de milyonlarca dinlenmeye ulaşan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, bir konserinde dans ettiği esnada kostümü yırtılınca ne yapacağını şaşırdı.
Geçirdiği estetik operasyonları nedeniyle ayakları gereğinden fazla şişen ve bu nedenle bir konserini iptal eden Cardi B, son konserinde neye uğradığını şaşırdı. Sahnede performansını sergilediği anda twerk denilen kalça dansını abartan Cardi B, kostümünü yırttı.
Şarkının etkisine kapılan Cardi B, bir süre kalçasındaki açıklığı fark etmedi ve gösterisine devam etti. Daha sonra görevliler tarafından uyarılan Cardi B, apar topar kulise kulise gitti.
Gökkuşağını andıran renkli tulumunu değiştirmek için kulise yönelen Cardi B, bir sabahlıkla döndü ve tekrar aynı şeyi yaşamamak için sabahlığın kemerini bağladı.
Konseri bitirdi: Ancak ayakları şiş olduğu için de performansını çok fazla uzatmayan Cardi B, hayranlarından özür dileyerek konserini kısa sürede bitirdi.