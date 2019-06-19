Dünyaca ünlü şarkıcı sahnede rezil oldu! Dans ederken kostümü yırtılınca...

Geçirdiği estetik operasyonları nedeniyle ayakları gereğinden fazla şişen ve bu nedenle bir konserini iptal eden Cardi B, son konserinde neye uğradığını şaşırdı. Sahnede performansını sergilediği anda twerk denilen kalça dansını abartan Cardi B, kostümünü yırttı.