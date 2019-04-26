Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen, çıplak protestosuyla sosyal medyayı yıktı
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen sosyal medyayı salladı. Lily Allen yaptığı çıplak paylaşım sonrası gündeme bomba gibi düştü.
İngiltere'nin son dönemde en popüler kadın şarkıcılarından biri olan Lily Allen, Instagram'da göğüs ucu sansürünü protesto etmek için üstsüz bir videosunu paylaştı.
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Ünlü komedyen Keith Allen ve prodüktör Alison Owen’in kızı olan Lily Allen, sansasyonel açıklamalarıyla ve davranışlarıyla dünya gündeminden düşmüyor.
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Çılgın şarkıcı bu sefer sosyal medyayı sallayan bir protestoya imza attı.
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Allen, geçtiğimiz gün Instagram’ın ‘göğüs ucunu sansürleyen’ yayın politikasını protesto etmek için üstsüz bir video paylaştı.
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