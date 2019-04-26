Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen, çıplak protestosuyla sosyal medyayı yıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen, çıplak protestosuyla sosyal medyayı yıktı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen sosyal medyayı salladı. Lily Allen yaptığı çıplak paylaşım sonrası gündeme bomba gibi düştü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen, çıplak protestosuyla sosyal medyayı yıktı - Sayfa 1

İngiltere'nin son dönemde en popüler kadın şarkıcılarından biri olan Lily Allen, Instagram'da göğüs ucu sansürünü protesto etmek için üstsüz bir videosunu paylaştı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen, çıplak protestosuyla sosyal medyayı yıktı - Sayfa 2

Ünlü komedyen Keith Allen ve prodüktör Alison Owen’in kızı olan Lily Allen, sansasyonel açıklamalarıyla ve davranışlarıyla dünya gündeminden düşmüyor.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen, çıplak protestosuyla sosyal medyayı yıktı - Sayfa 3

Çılgın şarkıcı bu sefer sosyal medyayı sallayan bir protestoya imza attı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen, çıplak protestosuyla sosyal medyayı yıktı - Sayfa 4

Allen, geçtiğimiz gün Instagram’ın ‘göğüs ucunu sansürleyen’ yayın politikasını protesto etmek için üstsüz bir video paylaştı.

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