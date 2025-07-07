Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey’den Filistin mesajı
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekerek, “Filistin için her gün dua ediyorum, barış en büyük dileğim” dedi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, sosyal medya hesabından İsrail'in yıllardır şiddetli saldırılar yürüttüğü Filistin ve Gazze Şeridi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
'FİLİSTİN İÇİN HER GÜN DUA EDİYORUM'
Instagram'da paylaştığı gönderinin altına yorum yapan Lana Del Rey, Filistin'e destek verdi.
Del Rey, saldırıları yakından takip ettiğini belirterek "Filistin için her gün dua ediyorum ve barış en büyük dileğim." dedi.
"Barış anlaşmasına yaklaşıldığında çok umutlanmıştım." diyen sanatçı, masum sivillerin saldırılarda hayatını kaybetmesinin "seyretmesi zor" bir durum olduğunu vurguladı.