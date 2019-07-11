Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Antalya'da konser verdi

Global müzik paylaşım sitelerinde şarkıları ve video klipleri en çok tıklanan isimler arasında yer alan ve kısa süre önce dünyanın en önemli müzik şirketi Warner Brothers Records'a bağlı sanatçılar arasına katılan Derulo, sahnedeki enerjisi ve dinleyicilerle kurduğu samimi diyaloglarla ilgi gördü.