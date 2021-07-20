Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ve Türk sevgilisi Alev Aydın'ın 'Ender Ridley' bebeği doğdu
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ile Türk sevgilisi Alev Aydın'ın ilk çocukları dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Ender Ridley adını verdi
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. İkili, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını verdi. Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En “nadir” ve öforik doğum için. Aşktan güç almış." notunu düştü.
"Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak"
Hamilelik sürecini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Allure Dergisi'ne konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Halsey, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak." dedi.
Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinin nasıl başladığını da anlatan 26 yaşındaki şarkıcı, şöhretin ilişkilerini etkileyeceğinden endişe ettiğini söyledi.