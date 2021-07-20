Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ve Türk sevgilisi Alev Aydın'ın 'Ender Ridley' bebeği doğdu

"Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak"

Hamilelik sürecini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Allure Dergisi'ne konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Halsey, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak." dedi.