Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears korkutan görüntüsü hakkında konuştu
Geçtiğimiz gün bir rehabilitasyon merkezinde bitmiş halde görüntülenen ünlü pop şarkıcısı Britney Spears, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Son görüntüsüyle sevenlerini korkutan Britney Spears, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 2007'de bıraktığı rehabilitasyon sürecine geri döndü. Geçmiş yıllarda uzun bir süre sahnelere ara veren Spears, takipçilerine yeniden kötü haberi verdi. Zamana ihtiyacı olduğunu belirten Spears, her şeyin yolunda olduğunu söylese de, sevenlerinin endişesini hafifletmeyi başaramadı.
21,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında bir video yayımlayan Spears, ailesinin “çok fazla stres ve endişe yaşadığını” belirterek “bu nedenle zamana ihtiyacı olduğunu “ söyledi. Spears, “Merak etmeyin, çok yakında döneceğim” diyerek de kendisi hakkında olumlu konuştu.
Hakkında dedikodular çıktığını, ailesinin ve ekibinin ölüm tehditleri aldığını belirten Spears, "Kendim için zaman ayırmaya çalışıyorum. Ama olanlar işimi daha zorlaştırıyor" dedi.
Açıklamasına eski menajeri Sam Lutfi’yi suçlayarak devam eden Spears, Lutfi’nin sahte e-postalar üzerinden ekibiyle iletişime geçmeye çalıştığını belirtti. Lutfi ise uçlamaları reddetti.