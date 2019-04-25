Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears korkutan görüntüsü hakkında konuştu

21,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında bir video yayımlayan Spears, ailesinin “çok fazla stres ve endişe yaşadığını” belirterek “bu nedenle zamana ihtiyacı olduğunu “ söyledi. Spears, “Merak etmeyin, çok yakında döneceğim” diyerek de kendisi hakkında olumlu konuştu.