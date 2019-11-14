Dünyaca ünlü sanatçı Akçakale'de fırın açtı! Fakirlere ekmek dağıtıyor
SURİYELİ dünyaca ünlü ses sanatçısı Omar Souleyman savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşti. Akçakale’de açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor.
Savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen dünyaca ünlü Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyman, kendisi gibi savaştan kaçanlar için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor.
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Her gün fırında üretilen yaklaşık 2 bin ekmeğin yarısı DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yerleşen fakirlere dağıtılıyor.
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Sabahın erken saatlerinden itibaren fırının önünde toplanan kalabalık, ekmeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor.
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Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki bir çok ülkede konser veren Omar Souleyman da fırının başında durarak ekmekleri kendi elleriyle fakirlere dağıtıyor.
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