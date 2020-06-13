Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli yoğunluk

Hava sıcaklığını ve hafta sonunu fırsat bilen kentte yaşayan vatandaşlar, yerli ve yabancı tatilciler Akdeniz'in mavi sularının keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken bazıları ise denizde çocuklarıyla birlikte yüzerek serinledi. Denizin keyfini ise en çok çocuklar sürdü.