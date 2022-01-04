Dünyaca ünlü reality show yıldızı Robert Bruce depoda ölü bulundu!

"Size büyük bir üzüntüyle, Robert Bruce'un (kardeşim) geçtiğimiz hafta Redbank, NJ'deki ofisinde vefat ettiğini bildirmek istiyorum. Yarın ailesine yardım etmek için eve gitmek üzere ayrılıyorum. Yeni yılda tüm dualar onun ve ailesi için olsun."