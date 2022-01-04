Dünyaca ünlü reality show yıldızı Robert Bruce depoda ölü bulundu!
Ailesinin günlerdir aradığı ve haber almaya çalıştığı dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, bir depolama tesisinde ölü bulundu.
'Comic Book Men' dizisinin yıldızı Robert Bruce, bodrum katında yaşadığı öne sürülen New Jersey'deki bir depolama tesisinde ölü bulundu. Ünlü yıldızın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Günlerdir kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki reality şov yıldızı Robert Bruce ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Bruce, New Jersey'deki bir depolama tesisinde ölü bulundu.
62 yaşındaki Bruce'in ölümünü kardeşi John sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"Size büyük bir üzüntüyle, Robert Bruce'un (kardeşim) geçtiğimiz hafta Redbank, NJ'deki ofisinde vefat ettiğini bildirmek istiyorum. Yarın ailesine yardım etmek için eve gitmek üzere ayrılıyorum. Yeni yılda tüm dualar onun ve ailesi için olsun."