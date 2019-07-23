Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson'ın 11 karatlık nişan yüzüğü olay oldu
Yazar Colin Jost ile nişanlanan Scarlett Johansson, 400 bin dolar değerindeki 11 karatlık yüzüğünü ilk kez Comic-Con 2019 panelinde gösterdi. Güzel oyuncunun yüzüğüne bakmamak elde değildi...
Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, katıldığı Comic-Con 2019 panelinde yeni nişan yüzüğünü ilk kez gösterdi. Yüzük Comic-Con 2019 panelinden daha çok konuşuldu
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Yazar Colin Jost ile mayıs ayında nişanlanan 34 yaşındaki ABD’li oyuncu, panelde yeni filmi Black Widow ile ilgili konuşma yaparken 11 karatlık sarı pırlanta yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.
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Yüzüğün 400 bin dolar değerinde olduğu belirtildi
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Daha önce iki kez evlilik yapan Johansson, üçüncü evliliğine hazırlanıyor.
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