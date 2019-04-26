Dünyaca ünlü oyuncu Demián Bichir şokta! Model eşini evde ölü buldu

Dünyaca ünlü oyuncu Demián Bichir şokta! Model eşini evde ölü buldu

Dünyaca ünlü oyuncu Demián Bichir, ‘Cyber, Garez’ gibi filmlerle tanınan model ve oyuncu eşi Stefanie Sherk'i evindeki yüzme havuzunda ölü buldu. Polis, yaptığı inceleme sonucunda Sherk'in intihar sonucunda öldüğünü duyurdu.

Dünyaca ünlü oyuncu Demián Bichir şokta! Model eşini evde ölü buldu - Sayfa 1

Kanadalı model ve oyuncu Stefanie Sherk evindeki yüzme havuzunda ölü bulundu.

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Dünyaca ünlü oyuncu Demián Bichir şokta! Model eşini evde ölü buldu - Sayfa 2

Henüz 37 yaşındaki Sherk, Demián Bichir ile 2011 yılında tanışmıştı. Mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandıran ikiliyi ölüm ayırdı.

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Dünyaca ünlü oyuncu Demián Bichir şokta! Model eşini evde ölü buldu - Sayfa 3

Sherk'in cansız bedenini Weeds, The Bridge, Alien, The Hateful Eight, The Nun gibi ünlü filmlerle tanınan kocası Demián Bichir buldu.

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Dünyaca ünlü oyuncu Demián Bichir şokta! Model eşini evde ölü buldu - Sayfa 4

Polis, oyuncunun kocası Bichir'in evlerindeki havuzda eşinin cansız bedenini bulduğunu ve kurtarmaya çalıştığını ifade etti.

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