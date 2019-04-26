Dünyaca ünlü oyuncu Demián Bichir şokta! Model eşini evde ölü buldu
Dünyaca ünlü oyuncu Demián Bichir, ‘Cyber, Garez’ gibi filmlerle tanınan model ve oyuncu eşi Stefanie Sherk'i evindeki yüzme havuzunda ölü buldu. Polis, yaptığı inceleme sonucunda Sherk'in intihar sonucunda öldüğünü duyurdu.
Kanadalı model ve oyuncu Stefanie Sherk evindeki yüzme havuzunda ölü bulundu.
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Henüz 37 yaşındaki Sherk, Demián Bichir ile 2011 yılında tanışmıştı. Mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandıran ikiliyi ölüm ayırdı.
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Sherk'in cansız bedenini Weeds, The Bridge, Alien, The Hateful Eight, The Nun gibi ünlü filmlerle tanınan kocası Demián Bichir buldu.
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Polis, oyuncunun kocası Bichir'in evlerindeki havuzda eşinin cansız bedenini bulduğunu ve kurtarmaya çalıştığını ifade etti.
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