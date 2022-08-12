Dünyaca ünlü model Heidi Klum'un gençlik sırrı kan dondurdu! Elizabeth Bathory'e rakip oldu

90'lı yılların ünlü modellerinden dünyaca ünlü Alman manken Heidi Klum yabancı magazin dergisine röportaj verdi. Yıllara rağmen güzelliği ve fitliğiyle kendine hayran bırakan Klum gençliğini eşine borçlu olduğunu söyleyerek eşine teşekkür etti. Ünlü mankenin gençlik sırrı ise duyanların kanını dondurdu.