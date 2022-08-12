Dünyaca ünlü model Heidi Klum'un gençlik sırrı kan dondurdu! Elizabeth Bathory'e rakip oldu
Dünyaca ünlü manken Heidi Klum verdiği bir röportajda geçen yıllara rağmen koruduğu güzelliğinin sırrını verdi. Klum'un gençlik sırrını duyanlar duyduklarına inanamadı.
90'lı yılların ünlü modellerinden dünyaca ünlü Alman manken Heidi Klum yabancı magazin dergisine röportaj verdi. Yıllara rağmen güzelliği ve fitliğiyle kendine hayran bırakan Klum gençliğini eşine borçlu olduğunu söyleyerek eşine teşekkür etti. Ünlü mankenin gençlik sırrı ise duyanların kanını dondurdu.
Dünyaca ünlü model Heidi Klum kendisinden 17 yaş küçük şarkıcı Tom Kaulitz ile iki ay nişanlı kaldı ve 2019 yılında dünyaevine girdi.
Tom Kaulitz ile olan mutlu evliliğiyle bilinen 49 yaşındaki model Heidi Klum, hakkında bilinmeyenleri E! Online adlı yabancı magazin dergisine anlattı.
Gençlik sırrı hakkında konuşan ünlü model Klum, genç ve güzel kalmasını eşine borçlu olduğunu ifade etti. Ünlü model, şunları söyledi: