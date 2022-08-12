BIST 2.881
DOLAR 17,96
EURO 18,49
ALTIN 1.032,33

Dünyaca ünlü model Heidi Klum'un gençlik sırrı kan dondurdu! Elizabeth Bathory'e rakip oldu

Dünyaca ünlü model Heidi Klum'un gençlik sırrı kan dondurdu! Elizabeth Bathory'e rakip oldu

Dünyaca ünlü manken Heidi Klum verdiği bir röportajda geçen yıllara rağmen koruduğu güzelliğinin sırrını verdi. Klum'un gençlik sırrını duyanlar duyduklarına inanamadı.

Dünyaca ünlü model Heidi Klum'un gençlik sırrı kan dondurdu! Elizabeth Bathory'e rakip oldu

90'lı yılların ünlü modellerinden dünyaca ünlü Alman manken Heidi Klum yabancı magazin dergisine röportaj verdi. Yıllara rağmen güzelliği ve fitliğiyle kendine hayran bırakan Klum gençliğini eşine borçlu olduğunu söyleyerek eşine teşekkür etti. Ünlü mankenin gençlik sırrı ise duyanların kanını dondurdu.

19
Dünyaca ünlü model Heidi Klum'un gençlik sırrı kan dondurdu! Elizabeth Bathory'e rakip oldu

Dünyaca ünlü model Heidi Klum kendisinden 17 yaş küçük şarkıcı Tom Kaulitz ile  iki ay nişanlı kaldı ve 2019 yılında dünyaevine girdi.

29
Dünyaca ünlü model Heidi Klum'un gençlik sırrı kan dondurdu! Elizabeth Bathory'e rakip oldu

Tom Kaulitz ile olan mutlu evliliğiyle bilinen 49 yaşındaki model Heidi Klum, hakkında bilinmeyenleri E! Online adlı yabancı magazin dergisine anlattı.

39
Dünyaca ünlü model Heidi Klum'un gençlik sırrı kan dondurdu! Elizabeth Bathory'e rakip oldu

Gençlik sırrı hakkında konuşan ünlü model Klum, genç ve güzel kalmasını eşine borçlu olduğunu ifade etti. Ünlü model, şunları söyledi:

49