Dünyaca ünlü model Caroline Bittencourt köpeklerini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü model Caroline Bittencourt, eşiyle çıktığı tatilde tekneden düşen iki yavru köpeğini kurtarmak isterken denize düştü ve boğularak hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü model Caroline Bittencourt, eşiyle birlikte çıktığı Brezilya'daki Sao Paulo tatilinde, fırtına esnasında tekneden denize düşen 2 yavru köpeğini kurtarmak için suya atladı. Ünlü model Caroline, fırtına sebebiyle hayatını kaybetti.
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4 ay önce dünya evine giren ünlü model Caroline Bittencourt'un, eşiyle birlite çıktığı Brezilya'daki Sao Paulo tatilinde fırtınaya denk geldi. Teknede fırtınaya denk gelen çiftin 2 köpeği denize düştü. Caroline, köpeklerini kurtarmak için denize atladı.
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Ünlü modelin eşi de karısını kurtarmak için denize atladı ancak eşini bulamadı.
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Pek çok kişi 37 yaşındaki modeli bulmak için çalışmalara katıldı. Ancak dün akşam saatlerinde ünlü modelin cansız bedenine ulaşıldı.
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