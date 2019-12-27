Dünyaca ünlü Lübnanlı yazar Amin Maalouf'tan duygulandıran sözler

''Büyükbabam fikrini değiştirmek istemediği ve inatçı olduğu için kızına da Kemal adını vermiş. Çok sevdiğim teyzem Kemal hep sıkıntı yaşadığını anlatırdı. Tanımayanlar bay Kemal diye mektup yolluyorlarmış ama müthiş bir kadın.’'