Dünyaca ünlü Lübnanlı yazar Amin Maalouf'tan duygulandıran sözler
Dünyaca ünlü Lübnanlı yazar Amin Maalouf Habertürk’e verdiği röportajda ailesi ile ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı.
Çivisi Çıkmış Dünya, Semerkant ve Uzaktan Aşk gibi daha pek çok kitabı kaleme alan, dünyaca ünlü Lübnanlı yazar Amin Maalouf, Habertürk'e verdiği röportajda ailesi hakkında daha önce dile getirilmemiş bir gerçeği anlattı.
Edebiyat dünyasının tanınan simalarından Maalouf, röportaj esnasında dedesinin Mustafa Kemal Atatürk’e hayran olduğunu açıkladı.
Maalouf, dedesinin Atatürk’e hayranlığından dolayı, teyzesine Kemal ismini koyduğunu şu sözlerle açıkladı: "Dedem Atatürk'ten çok etkilenmiş. 1921'de karısı yani büyükannem hamile kalınca çocuğuna Kemal adını vermeye karar vermiş. Herkese de oğluna Atatürk'ün şerefine 'Kemal' adını vereceğini söylemiş. 1921 Aralık'ında doğum gerçeklemiş ama kızı olmuş.''
''Büyükbabam fikrini değiştirmek istemediği ve inatçı olduğu için kızına da Kemal adını vermiş. Çok sevdiğim teyzem Kemal hep sıkıntı yaşadığını anlatırdı. Tanımayanlar bay Kemal diye mektup yolluyorlarmış ama müthiş bir kadın.’'