Dünyaca ünlü isimlerin şaşırtan güzellik sırları!
Magazin dünyasında gündemden düşmeyen yıldız isimlerin birçoğu güzellikleri ile adından bahsettiriyor. Ancak birçoğu güzelliklerini belki de ilk defa duyacağınız şeylere borçlu. İşte dünyaca ünlü isimlerin güzellik sırları...
Dünyaca ünlü isimlerin birbirinden ilginç güzellik yöntemleri duyanları oldukça şaşırtıyor. Dudağına pişik kremi sürenden, saçına meyve suyu sıkana kadar pek çok tuhaf güzellik sırlarını belki de ilk defa duyacaksınız.
İşte Shailene Woodley, Lady Gaga, Margot Robbie gibi isimlerin birbirinden ilginç güzellik yöntemleri...
Nicole Kidman saçlarının güzel görüntüsünü meyve suyuna borçlu olduğunu söylüyor. Yalnız meyve suyunu içmek yerine saçlarında kullanıyor. Evet, saçlarını meyve suyuyla yıkıyor.
Lady Gaga, karakteristik yüz hatlarını bantlara borçlu. Yüzünü gerdirmek ve şekillendirmek için bant kullanan sanatçı, bu şekilde daha iyi göründüğüne inanıyor.