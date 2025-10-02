Dünyaca ünlü isimden korkutan açıklama! Kiralık katil tutmuşlar...

PARİS SOYGUNU: ÖLECEĞİMİ SANDIM

Kim Kardashian'ın hayatındaki en büyük travmalardan biri de 3 Ekim 2016'da Paris'te yaşandı. O gece polis kıyafeti ve maskelerle odasına giren soyguncular, ünlü yıldızı bağlayarak küvete attı. Aralarında dönemin eşi Kanye West'in hediye ettiği 4 milyon dolarlık nişan yüzüğünün de bulunduğu çok sayıda mücevher çalındı.

Kardashian, Mayıs ayında görülen davada verdiği ifadede, "O an bana tecavüz edeceklerinden emindim. Kesinlikle öleceğimi düşündüm," sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.