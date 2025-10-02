Dünyaca ünlü isimden korkutan açıklama! Kiralık katil tutmuşlar...
Kim Kardashian, The Kardashians dizisinin yeni sezon fragmanında hem en yakınından gelen suikast tehdidini hem de 2016'daki Paris soygununda yaşadığı ölüm korkusunu anlattı.
"Bana çok yakın birisi kiralık katil tuttu" diyen Kardashian, mahkemedeki ifadesinde ise "Öleceğimi düşündüm" sözleriyle yaşadığı travmayı hatırlattı.
SUİKAST TEHDİDİ: BANA ÇOK YAKIN BİRİSİ KİRALIK KATİL TUTTU
The Kardashians dizisinin 7. sezon fragmanında Kim Kardashian, hayranlarını şoke eden bir itirafta bulundu. 44 yaşındaki dört çocuk annesi, polis yetkililerinden aldığı telefonla hayatının şokunu yaşadığını söyledi. "Bana çok yakın birisi hayatıma kastetmek için kiralık katil tuttu," diyen Kardashian, yaşadığı korkuyu gözyaşlarıyla dile getirdi.
"HERKES BİRAZ GERGİN"
Fragmanda Kardashian ailesinin tüm üyeleri yer aldı. Khloé, Kourtney, Kris Jenner, Kylie, Kendall ve Rob Kardashian'ın gergin tavırları dikkat çekti. Kendall Jenner, "Herkes biraz gergin," derken, Kylie Jenner odasına giren ayak seslerini duyduğunu anlattı. Kim Kardashian ise "Korkudan aklımı kaybedecek gibiyim," ifadelerini kullandı.
PARİS SOYGUNU: ÖLECEĞİMİ SANDIM
Kim Kardashian'ın hayatındaki en büyük travmalardan biri de 3 Ekim 2016'da Paris'te yaşandı. O gece polis kıyafeti ve maskelerle odasına giren soyguncular, ünlü yıldızı bağlayarak küvete attı. Aralarında dönemin eşi Kanye West'in hediye ettiği 4 milyon dolarlık nişan yüzüğünün de bulunduğu çok sayıda mücevher çalındı.
Kardashian, Mayıs ayında görülen davada verdiği ifadede, "O an bana tecavüz edeceklerinden emindim. Kesinlikle öleceğimi düşündüm," sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.