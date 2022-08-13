Dünyaca ünlü grup Arctic Monkeys'i kovmuştu! Beyoğlu'ndaki bakkal konuştu
İstanbul'da konser veren dünyaca ünlü rock grubu Arctic Monkeys geçtiğimiz akşamlarda Beyoğlu'nda sözlü saldırıya maruz kalmışlardı. Grup üyelerini kovan ve küfür eden bakkal sahibi açıklama yaptı.
Dünyaca ünlü rock grubu Arctic Monkeys dünya turnelerine İstanbul'da verdikleri konserleriyle başlamışlardı. Konser sonrası Beyoğlu'na eğlenmeye giden grup üyeleri bir bakkalın saldırısına uğramışlardı. O bakkaldan ilk açıklama geldi.
9 ve 10 Ağustos'ta Zorlu PSM'de konser veren İngiliz rock grubu Arctic Monkeys önceki gece eğlenmek için Beyoğlu, Asmalımescit’teki bir mekâna gitti.
Mekan çıkışında beklenmeyen bir olayla karşılaşan grup üyeleri neye uğradığını şaşırdı. Mekândan ellerinde içki şişeleriyle çıkan grup üyeleri hemen karşıdaki bakkal dükkânının önünde sohbet ediyordu
Bu sırada bakkalın sahibi grup üyelerine bağırmaya ve küfürler etmeye başladı. İşte o anlar dünyada gündem oldu. Bakkal Aydın Gül ise o anları Hürriyet’e şöyle anlattı: