Dünyaca ünlü futbolcunun yeni aşkı, kendisinden tam 31 yaş küçük!
53 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcu Romario, kendisinden 31 yaş küçük Ana Karoline ile aşk yaşıyor.
Bir dönem Brezilya sahalarında fırtınalar estiren ve şimdilerde Roma senatosunun bir üyesi olan eski futbolcu Romario, son zamanlarda kariyeriyle değil aşk hayatıyla gündemde.
113
53 yaşındaki eski futbolcu, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ana Karoline Nazario ile aşk yaşıyor.
213
Romario'nun, kendisinden 31 yaş küçük bir genç kızla Mayıs ayından beri ilişki yaşadığı iddia ediliyordu.
313
Bu iddia, Romario'nun sevgilisi Ana'nın Instgram'da Romario ile çektiği tatil fotoğrafı üzerine doğrulandı.
413