Dünyaca ünlü futbolcunun yeni aşkı, kendisinden tam 31 yaş küçük!

Dünyaca ünlü futbolcunun yeni aşkı, kendisinden tam 31 yaş küçük!

53 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcu Romario, kendisinden 31 yaş küçük Ana Karoline ile aşk yaşıyor.

Dünyaca ünlü futbolcunun yeni aşkı, kendisinden tam 31 yaş küçük! - Sayfa 1

Bir dönem Brezilya sahalarında fırtınalar estiren ve şimdilerde Roma senatosunun bir üyesi olan eski futbolcu Romario, son zamanlarda kariyeriyle değil aşk hayatıyla gündemde.

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Dünyaca ünlü futbolcunun yeni aşkı, kendisinden tam 31 yaş küçük! - Sayfa 2

53 yaşındaki eski futbolcu, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ana Karoline Nazario ile aşk yaşıyor.

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Dünyaca ünlü futbolcunun yeni aşkı, kendisinden tam 31 yaş küçük! - Sayfa 3

Romario'nun, kendisinden 31 yaş küçük bir genç kızla Mayıs ayından beri ilişki yaşadığı iddia ediliyordu.

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Dünyaca ünlü futbolcunun yeni aşkı, kendisinden tam 31 yaş küçük! - Sayfa 4

Bu iddia, Romario'nun sevgilisi Ana'nın Instgram'da Romario ile çektiği tatil fotoğrafı üzerine doğrulandı.

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