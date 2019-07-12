Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Hamilton jetini sattıktan sonra böyle görüntülendi!

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Hamilton jetini sattıktan sonra böyle görüntülendi!

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 180 milyon TL'lik jetini sattıktan sonra tarifeli uçak sırasında görüntülenmişti. Başarılı pilot bu kez de basın toplantısına Scooter ile gitti.

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Hamilton jetini sattıktan sonra böyle görüntülendi! - Sayfa 1

Silverstone Grand Prix'i öncesi düzenlenecek basın toplantısına Scooter ile giden Lewis Hamilton, bir kez daha şaşkınlık yaşattı. Mercedes adına yarışan Lewis Hamilton, İngiltere'de koşulacak yarışa Scooter'ı ile gelen Lewis Hamilton, enteresan bir görüntü oluşturdu. 

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Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Hamilton jetini sattıktan sonra böyle görüntülendi! - Sayfa 2

Ortalama 200 km hızla pistlerin tozunu atan Lewis Hamilton, aracının yanına ortalama 20 km hızla gitti.

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Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Hamilton jetini sattıktan sonra böyle görüntülendi! - Sayfa 3

Tarifeli uçak için sıra beklerken görüntülenmişti

Lewis Hamilton, çok sık kullandığı kırmızı jetinin ardından Los Angeles havalimanında tarifeli uçak için sıra beklerken görüntülenmişti. 

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Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Hamilton jetini sattıktan sonra böyle görüntülendi! - Sayfa 4

Scooter'a binerken görüntülendi

Araba koleksiyonunda bulunan hız canavarı arabalarının ardından Hamilton Scooter'a binerken görüntü verdi.

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