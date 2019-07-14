Dünyaca ünlü fenomen Emily Hartridge korkunç kazada hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü fenomen Emily Hartridge korkunç kazada hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, kullandığı elektrikli scooter'a kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölümü, sosyal medya hesabından duyuruldu.

Dünyaca ünlü fenomen Emily Hartridge korkunç kazada hayatını kaybetti - Sayfa 1

36 yaşındaki fenomenin ölüm haberi, Instagram hesabından duyuruldu. 

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Dünyaca ünlü fenomen Emily Hartridge korkunç kazada hayatını kaybetti - Sayfa 2

 Hartridge’in Instagram adresinden yapılan açıklamada, “Herkese merhaba. Bu, Instagram üzerinden söylenecek korkunç bir şey ama bugün çoğunuzun Emily'yi görmeyi beklediğini biliyoruz ve bu, aynı anda sizinle iletişim kurmanın tek yolu.

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Dünyaca ünlü fenomen Emily Hartridge korkunç kazada hayatını kaybetti - Sayfa 3

Emily dün bir kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Hepimiz onu sevdik ve asla unutulmayacağız. Çok fazla hayata dokundu, onsuz bir şeyleri hayal etmek zor. Çok özel bir insandı” ifadeleri kullanıldı.

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Dünyaca ünlü fenomen Emily Hartridge korkunç kazada hayatını kaybetti - Sayfa 4

Emily Hartridge’in YouTube hesabında 350 bin abonesi ve Instagram hesabında 45 bin takipçisi vardı.

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