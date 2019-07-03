Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz uyardı: Kilo almamak için bunu yapın
TÜRK kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, ziyaret için geldiği Kayseri'de mutsuz insanların ve kilo almak istemeyen insanların ne yapması gerektiğini söyledi.
Kayseri'de bir yatak fabrikasını ziyaret eden Columbia Üniversitesi başkan yardımcısı ve kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, uykusuzluk sorunu yaşayan insanların mutsuz olduğunu söyledi.
Ayrıca uyumadığımız zaman yemek istendiğini ve kilo alındığını vurgulayan Mehmet Öz, sağlıklı uykunun önemine dikkat çekti. "Uyumayan kişiler yüksek tansiyon hastalığı geçiriyor. " diyen Öz, konuşmasına şu şekilde devam etti;
Obez oranı bu nedenle artıyor: Uyku mühim bir konudur. Hayatımız hep çalışarak geçiyor. Uyumayan kişiler yüksek tansiyon hastalığı geçiriyorlar. Obez oranı da bu nedenle çok artıyor.
Hormon dengelerini bozuyor: Uyumadığın zaman yemek istiyorsun ve kilo alıyorsun. Gün içinde yapmak isteyip de yapamadığın şeyler için vücutta bir huysuzluk oluyor. Hormon dengelerini bozuyor.