Dünyaca ünlü banka yıl sonu altın tahminini yaptı! Altın kaç para olacak?

DİĞER BANKALAR DA YÜKSELTTİ

Goldman Sachs ile beraber diğer yatırım bankaları da tahminlerini yükseltti. UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara çıkardı. Commerzbank 3 bin dolar, Deutsche Bank 3 bin 139 dolar, HSBC 3 bin 15 dolar, Bank of America 3 bin 63 dolar ve Citi 3 bin 500 dolar hedef koydu. Bankalar, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskılarının altına destek vereceğini öngördü.