Dünyaca ünlü banka duyurdu asgari ücret yüzde 60 zamlanacak Ocak 2023'te...
Zam haberleri peş peşe gelirken, geri sayım başladı. Milyonlarca kişi Ocak ayında yapılacak zam oranını merakla beklerken dünyaca ünlü ABD'li Yatırımı Bankası Morgan Stanley'den dikkat çeken bir tahmin geldi. Tahmine göre 2023 Ocak zammından sonra vatandaşların cebine girecek rakam 8 bin 800 TL olacak.
Asgari ücret zammı için her gün yeni haberlerler gelirken, dünyaca ünlü bankadan gelen son dakika tahmini dikkat çekti. Milyonlarca çalışan merakla Ocak 2023'te yapılacak asgari ücret zammını merakla beklerken, geri sayım da başladı.
Daha asgari ücret artmadan, pek çok şeye gelen zamlarla sıkıntıya giren vatandaşlar, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücret zam oranı için de beklentilerini yükseltti. Vatandaşlar "Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2023 asgari ücret kaç TL?" sorularına yanıt ararken, tahminler peş peşe geliyor.
Morgan Stanley asgari ücret tahmini
Son olarak dünyaca ünlü ABD'li Yatırımı Bankası Morgan Stanley'den, Türkiye için asgari ücret tahmini geldi. Yatırım bankası Morgan Stanley “CEEMEA Ekonomik Görünüm” raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirdi.
Raporda Türkiye için baz senaryonun yüzde 9 politika faizinin uzun süre sabit tutulması olduğu ancak seçimlerden sonra bu durumun değişebileceği belirtildi. Ekonomiden yeni bir dengeleme arayışına girilebileceğinin belirtildiği raporda, asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi.