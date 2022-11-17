Dünyaca ünlü banka duyurdu asgari ücret yüzde 60 zamlanacak Ocak 2023'te...

Daha asgari ücret artmadan, pek çok şeye gelen zamlarla sıkıntıya giren vatandaşlar, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücret zam oranı için de beklentilerini yükseltti. Vatandaşlar "Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2023 asgari ücret kaç TL?" sorularına yanıt ararken, tahminler peş peşe geliyor.