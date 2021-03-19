Dünya yeni bir küresel seyahat krizinin eşiğinde mi? Aşı pasaportuna sıcak bakan ülkeler

Çin

Corona virüsün ilk kez görüldüğü ülke olan Çin, dijital sertifika da denilen aşı pasaportunu devreye soktu. Çin'in Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açılamada aşı pasaportunda aşı ve corona virüs testi bilgilerinin yer alacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Wnag Yi, bu sertifika sayesinde bir kişinin corona virüs ile ilgili sağlık durumunun iki kez teyit edilmiş olacağını ve insanlar arasındaki etkileşimin daha güvenli bir hal alacağını ifade etti. Detayları henüz netleşmese de, pasaportların dijital ve uluslararası tanınırlığı olması bekleniyor.