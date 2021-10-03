Dünya üçüncüsü 3. soruda elendi! Cevabıyla ATV Milyoner izleyicileri saç baş yoldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan dünya üçüncüsü 3. soruda hüsrana uğradı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Atv'nin izlenme rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli yarışmacı katıldı.
Çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını belirten Duygu Dilbaz Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.
Dilbaz'a ilk soruda "Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem çık' dedikleri arkadaşlarına 'Armut dersem' dedikten sonra genellikle hangisini söylerler?" soruldu.
'Çıkma' cevabını veren Dilbaz, 1000 TL'lik soruyu bilerek ikinci soruya geçmeye hak kazandı.