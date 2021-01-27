Dünya 'Türk saçı'ndan vazgeçemiyor! Gramla satılıyor kilo fiyatı dudak uçuklattı
Peruk ve saç sektöründe son dönemde dünyada 'Türk tipi saç' kavramı hakim oldu. Özellikle Türk kadınlarına özgü saçların parlak, dolgun ve yumuşak olması sektörde tercihi 'Türk saçı'ndan yana itti. Saçın kilosunun şuan 10 bin liraya satıldığı belirtildi.
Peruk, kaynak, çıtçıt, postiş kullanımının artışı, unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarlardan perukacıların (peruk yapan kişi) yüzünü güldürdü. Günlük aksesuar kullanımının yanı sıra kanser ya da başka hastalıktan dolayı saçı dökülen kadınların güzel görünüme kavuşması için günlerce emek harcayıp peruk yapan perukacılar, artan ilgiye rağmen Türk kadını saçı temin edememenin sıkıntısını yaşıyor.
Mesleğin son temsilcileri: Yetenek ve el becerisiyle usta-çırak ilişkisinde uzun yıllarda yetişen perukacı mesleğinin son temsilcileri, bugünlerde tezgahlarındaki az sayıdaki Türk saçına ilave yurt dışından sipariş ettikleri Türk tipine yakın saçlarla zanaatlarını sürdürüyor.
Çalışmak için gittiği yıllarda İstanbul'da tanıştığı perukacılardan öğrendiği mesleği Antalya'da 20 yıldır sürdüren Özgür Demir, eskiden daha kolay saç temin ettiklerini anlattı.
Son yıllarda azaldı: Geçmişte 'saççı' olarak tanınan kişilerin Anadolu'yu gezerek köylerde yaşayan kadınlardan satın aldığı saçları perukçulara sattığını anlatan Demir, son yıllarda saççıların azaldığını, genellikle kuaförlerin yönlendirmesiyle saçını satmak isteyen kişilerle irtibat kurduklarını söyledi.