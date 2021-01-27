Dünya 'Türk saçı'ndan vazgeçemiyor! Gramla satılıyor kilo fiyatı dudak uçuklattı

Peruk, kaynak, çıtçıt, postiş kullanımının artışı, unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarlardan perukacıların (peruk yapan kişi) yüzünü güldürdü. Günlük aksesuar kullanımının yanı sıra kanser ya da başka hastalıktan dolayı saçı dökülen kadınların güzel görünüme kavuşması için günlerce emek harcayıp peruk yapan perukacılar, artan ilgiye rağmen Türk kadını saçı temin edememenin sıkıntısını yaşıyor.