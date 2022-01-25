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Dünya starı Inna İstanbul'daki kar yağışından dolayı Çorlu'da mahsur kaldı

Dünya starı Inna İstanbul'daki kar yağışından dolayı Çorlu'da mahsur kaldı

Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın uçağı, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kaldı. Inna Instagram'da Çorum ile Çorlu'yu karıştırdı.

Dünya starı Inna İstanbul'daki kar yağışından dolayı Çorlu'da mahsur kaldı

Yeni şarkısı 'Up'ın promosyon çalışmaları nedeniyle Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın uçağı, İstanbul'u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kaldı.Ayrıca Inna'nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması da dikkatlerden kaçmadı.

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Dünya starı Inna İstanbul'daki kar yağışından dolayı Çorlu'da mahsur kaldı

Yolların kapanması nedeniyle Çorlu'da kalan ünlü şarkıcı Inna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı. İstanbul'da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna'nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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Dünya starı Inna İstanbul'daki kar yağışından dolayı Çorlu'da mahsur kaldı

"Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim ama..."

Hava şartları nedeniyle Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.

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Dünya starı Inna İstanbul'daki kar yağışından dolayı Çorlu'da mahsur kaldı

Öte yandan Inna'nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması da ti'ye alındı.

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