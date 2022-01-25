Dünya starı Inna İstanbul'daki kar yağışından dolayı Çorlu'da mahsur kaldı

Yeni şarkısı 'Up'ın promosyon çalışmaları nedeniyle Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın uçağı, İstanbul'u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kaldı.Ayrıca Inna'nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması da dikkatlerden kaçmadı.