Dünya sıraya giriyor! Muğla'da Tarlada gören şaşkına döndü
MUĞLA'da dede ile babalarından miras olarak kalan gulet imalatını devam ettiren ustalar, evlerinin önünde ve tarlalarda inşa ettikleri tekneleri dünyanın dört bir yanına gönderiyor.
Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki, kış nüfusu 2 bin 700 olan dünyaca ünlü turistik Bozburun Mahallesi, ahşap tekne üretiminin merkezi olarak dikkat çekiyor. Birçok evin önünde, park etmiş otomobil gibi tekneleri görmenin mümkün olduğu mahallede, 20 aile bu işten geçimini sağlıyor.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında süngercilik, daha sonra balıkçılıkla geçinen yöre halkının 60 yıldır evlerinin önündeki bahçe ve tarlalarda sipariş üzerine üretilen, büyüklükleri 4 ile 37 metre arasında değişen motor ve yelken donanımlı ahşap tekneler, uzunluk ve özelliğine göre 6 ay ile 2 yılda tamamlanıyor.
Yapılan tekneler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinin yanı sıra ABD, İsrail, Rusya, Hırvatistan başta olmak üzere tüm dünyaya gönderiliyor. 'Karayip Korsanları' filminde canlandırdığı Kaptan Jack Sparrow karakteriyle hafızalarda yer eden Johnny Depp'in 2007 yılında Türkiye'den satın aldığı 'Anatolia' isimli teknesini yeniletmesiyle ünü yayılan Bozburun Mahallesi'nde artık tekne imalatını üçüncü kuşak ustalar sürdürüyor.
Dünyaca ünlü film yıldızı Depp'in çevresindeki dostlarına bahsetmesiyle film yıldızı ABD'li Richard Tiffany Gere'nin de sonraki yıllarda teknesini Bozburun'da yenilemesiyle mahalle daha da popüler oldu.