Dünya sıraya giriyor! Muğla'da Tarlada gören şaşkına döndü

Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki, kış nüfusu 2 bin 700 olan dünyaca ünlü turistik Bozburun Mahallesi, ahşap tekne üretiminin merkezi olarak dikkat çekiyor. Birçok evin önünde, park etmiş otomobil gibi tekneleri görmenin mümkün olduğu mahallede, 20 aile bu işten geçimini sağlıyor.