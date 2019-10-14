Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak İzmir'de coşkuyla karşılandı

Programda konuşan Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak, "Bu tarihi bir an gerçekten, çok mutluyum. Türk Cimnastiği olarak çok büyük bir iş başardık. Bunun devamının geleceğine inanıyorum. Sırada olimpiyatlar var, en iyi başarıyı elde edeceğimize gönülden inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



