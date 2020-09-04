Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs aşısı için tarih

Harris, Kovid-19 aşısının etkisi ve güvenliği konusunda titiz kontroller yapılmasının önemine işaret ederek, "Bu aşama (faz III klinik denemeleri), daha uzun sürmeli. Çünkü aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.