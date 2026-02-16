BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,94
ALTIN 7.015,49

Dünya onu konuşuyor! Ancelotti 3 kadınla birlikte görüntülendi

|
Dünya onu konuşuyor! Ancelotti 3 kadınla birlikte görüntülendi

Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin festivaldeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Dünya onu konuşuyor! Ancelotti 3 kadınla birlikte görüntülendi - Resim: 1

Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro'daki Karnaval festivalinde ortaya çıkan görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

15
Dünya onu konuşuyor! Ancelotti 3 kadınla birlikte görüntülendi - Resim: 2

 66 yaşındaki İtalyan teknik adamın festivalde eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.

25
Dünya onu konuşuyor! Ancelotti 3 kadınla birlikte görüntülendi - Resim: 3

Rio Karnavalı'na katılan Ancelotti'nin, festival alanında 3 kadınla sarmaş dolaş dans ettiği ve öpüştüğü anlar kameralara yansıdı. 

35
Dünya onu konuşuyor! Ancelotti 3 kadınla birlikte görüntülendi - Resim: 4

Renkli atmosferin içinde oldukça keyifli görünen deneyimli çalıştırıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

45