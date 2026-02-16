Dünya onu konuşuyor! Ancelotti 3 kadınla birlikte görüntülendi
Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin festivaldeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro'daki Karnaval festivalinde ortaya çıkan görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.
66 yaşındaki İtalyan teknik adamın festivalde eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.
Rio Karnavalı'na katılan Ancelotti'nin, festival alanında 3 kadınla sarmaş dolaş dans ettiği ve öpüştüğü anlar kameralara yansıdı.
Renkli atmosferin içinde oldukça keyifli görünen deneyimli çalıştırıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
