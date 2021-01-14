Dünya 'Ölümcül' zirveye yaklaşıyor! Bilim insanlarının açıklamaları endişelendirdi

Aynı çalışmaya göre, küresel sıcaklıkların artması ile karbon emisyonunda kilit rol oynayan ormanlar da etkilenecek ve görevini yapmakta zorlanacak. Ekip bunun gezegenimiz için ölümcül sonuçları olabileceği uyarısında bulundu. Artan sıcaklığın bitkilerin fotosentez yapma oranlarında düşüşe neden olabileceği uyarısında bulunan bilim insanları araştırma kapsamında 20 yıl boyunca toplanan verilerden yararlandı.