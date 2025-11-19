BIST 10.917
Dünya Mutfağı'nın en iyi 100 yemeği listelendi! Türkiye'den 7 lezzet de listede...

'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesi açıklandı. Dünya Mutfağı'ndan 100 lezzetin seçildiği listede Türkiye'den 7 Türk yemeği de yer aldı. TasteAtlas'ın yaptığı oylamada ilk sırada bakın hangi Türk yemeği yer aldı.

'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesine Türkiye'den 7 Türk lezzeti girdi. TasteAtlas'ın yaptığı oylamada bakın ilk sırada hangi Türk yemeği yerini aldı.

Dünyanın dört bir yanından geleneksel tatların oylamaya sunulduğu TasteAtlas’ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeğ" listesi açıklandı. 

Bu yılki sıralamada Türkiye, tam 7 yemekle listede yer almayı başardı. Türk mutfağının sevilen lezzetleri, aldıkları yüksek puanlarla üst sıralara yerleşerek büyük ilgi topladı.

TasteAtlas'ın kullanıcı oylarıyla belirlediği liste, dünya mutfaklarını karşılaştırma fırsatı sunarken aynı zamanda ülkelerin yerel lezzetlerinin küresel ölçekteki popülerliğini ön plana çıkardı. 

