Dünya liderlerini o korudu: Türk zırhlısı G20 Liderler Zirvesi'ne damga vurdu!

Yüksek riskli görevler üstlenen Brimob, bunların üstesinden gelinmesine yardımcı olacak gelişmiş araç ve ekipmanlarla donatılıyor. Bu kapsamda Birmob'a, yakın zamanda, segmentindeki diğer araçlara kıyasla daha yüksek hız ve üstün koruma sunmasıyla dikkati çeken Yörük 4X4 araçlar kazandırılması bekleniyor.